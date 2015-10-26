В Одессе милиция проверяет информацию об исчезновении нескольких сотен бюллетеней

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, данную информацию проверяют работники Малиновского районного отдела милиции Одессы.

«В Малиновский райотдел поступило заявление от наблюдателя одной из политических партий. В своем сообщении он указал о якобы обнаруженном им расхождении в подсчете фактической численности проголосовавших граждан и информацией, которая предоставлялась членами избирательного участка в течение дня», - отметили в отделе.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа райотдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.