В Николаеве по подозрению в получении взятки задержали главу участкового избиркома - СМИ

В Николаеве по подозрению в получении взятки задержана председатель участковой избирательной комиссии, расположенной в Ленинском районе города.

Главе УИК, представляющей одну из партий, передали пакет, в котором были деньги, передает издание «Новости N».

«Я стояла в холле, когда приехала девушка, которая привезла кулеры с водой. Потом вместе с председателем комиссии эта девушка прошла в кабинет, где проходило заседание. Увидев, что я на них смотрю, они повернулись спинами, и девушка передала председателю какой-то пакет. Я пошла за ней и попросила предъявить, что в пакете. Она отказалась, заявив, что это ее личные вещи. Я пояснила ей, что со стороны это было очень странно. Мы прошли к милиции, но они сказали, что не могут вскрыть пакет и вызвали опергруппу, которая по приезду вскрыла пакет. В нем находились деньги, около 30 тыс. грн», – рассказала изданию член комиссии Елена Метановская.

Читайте такжеВ ЦИК убеждены, что в Мариуполе удастся организовать голосование

Сначала председатель избирательной комиссии заверила правоохранителей, что якобы деньги ей передали как руководителю предприятия для расчета с работниками. Однако, позже у женщины возникла другая версия – деньги ей принесли для закупки товара для того же предприятия.

Милиция опросила свидетелей и очевидцев происшествия и изъяла деньги.

Информация внесена в Единый учет, проводится проверка. Принимается решение о квалификации происшествия.