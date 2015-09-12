За получение взятки задержали еще одного руководителя из Госслужбы занятости

Следователи Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины после задержания председателя Государственной службы занятости за получение взятки в размере 600 тыс. грн задержали еще одного из руководителей ведомства - председателя тендерного комитета - также по факту получения взятки.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Данные денежные средства должностное лицо получило за оказание противоправного содействия представителям коммерческих структур во время участия в государственных закупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не указали сумму взятки.

Также в ГПУ добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, а также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

ЗАТРИМАНО ГОЛОВУ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ ЗА ФАКТОМ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИСлідч... Posted by Генеральна прокуратура України on 11 сентября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ 11 сентября задержали главу Государственной службы занятости при получении взятки в размере свыше 600 тыс грн.

Как отметили в ГПУ, указанные денежные средства должностное лицо получило за оказание противоправного содействия представителям коммерческих структур во время участия в государственных закупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами.