На Луганщине стало больше украинских каналов - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник из КРРТ.

В частности, по словам собеседника агентства, 21 октября в городе Сватово Луганской области Концерном РРТ введен в действие телевизионный передатчик мощностью 0,2 кВт, что позволило увеличить количество телевизионных программ для приема в городе и районе.

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Вместе с тем было отмечено, что для этого используется полученный из Литвы передатчик.