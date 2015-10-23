На Луганщине стало больше украинских каналов - источник
12:12, 23 октября 2015Общество
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Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) увеличил количество украинских телевизионных программ в Луганской области.
Концерн РРТ увеличил количество украинских телевизионных программ на Луганщине / molbuk.ua
Об этом УНИАН сообщил информированный источник из КРРТ.
В частности, по словам собеседника агентства, 21 октября в городе Сватово Луганской области Концерном РРТ введен в действие телевизионный передатчик мощностью 0,2 кВт, что позволило увеличить количество телевизионных программ для приема в городе и районе.
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Вместе с тем было отмечено, что для этого используется полученный из Литвы передатчик.
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