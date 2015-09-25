Украинские журналисты устроили в Facebook флешмоб-протест против ограничения доступа к зоне АТО

Они выкладывают фотографии своих пресс-карт, чтобы обратить внимание на проблему с доступом к информации, пишет ТСН.

Я хочу доносити до глядачів ПРАВДУ, а не фейсбучні статуси від штабу АТО!Воєнкори усіх каналів - ви знаєте про що мова... Posted by Иван Гребенюк on 24 сентября 2015 г.

"Журналисты, работающие в зоне АТО, на своих страницах в социальных сетях в знак протеста выкладывают фотографии пресс-карт. По сути сейчас - это просто кусок пластика, который не дает журналисту права. Колеги жалуются на тотальные запреты во всех секторах проводить съемки в местах действительно значимых и важных событий. У пресс-офицеров секторов (надзирателей) появились любимцы, которые делают сюжеты с АТО фактически под диктовку штаба", - подчеркивает журналист канала "1+1" Иван Гребенюк.

По его словам, любая критика со стороны корреспондентов расценивается как работа на врага.

"А еще могут придумать, что в сюжете вы засветили позиции украинцев и ваши аккредитации просто аннулируют. С очередной группой моих коллег это произошло на днях", - рассказал он.

Корреспондент "1+1" Наталия Нагорная добавляет, что журналистов обвиняют в нагнетании истерики вокруг резонансных событий в зоне АТО.

я сегодня думала о таком идиотском флеш-мобе.представляете, целый день на всех каналах Украины во всех выпусках новосте... Posted by Natasya Nagorna on 24 сентября 2015 г.

"Нас же обвиняли в том, что мы "сеем панику вокруг донецкого аэропорта", "нагнетаем истерику вокруг Дебальцево", "играем на руку врага раздувая ситуацию в Иловайске" и тд. Чтобы мы говорили меньше", - написала она в соцсети.

Журналист Юлия Плисенко отмечает, что проблема идет из самого Штаба АТО. "Штаб, пардон, выглядит как имплант, причем из советских запасов, без него вроде и нельзя нашей армии, но при этом искусственный орган не развивается и не растет", - подчеркнула она.

#війназато #неможнамовчатиТак долго думала, что написать… не потому что нечего, а потому что не знаю с чего начать и ч... Posted by Юлия Плисенко on 25 сентября 2015 г.

В целом к флешмобу на момент публикации присоединились уже 16 журналистов и операторов украинских телеканалов.