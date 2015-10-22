Порошенко рассмотрит вопрос увольнения генпрокурора Шокина

По мнению автора петиции, Шокин был замечен в коррупционных скандалах и не смог улучшить работу прокураторы.

"Ни один из назначенных Вами прокуроров не дал тех результатов, которые ожидает общественность. Каждый пошел в отставку из-за скандала, связанного с покрыванием коррупционеров, и ни один не понес никакой ответственности за свою преступную бездеятельность", - говорится в тексте петиции.

Петиция была подана 29 августа.

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Теперь данную петицию должны передать в Администрацию президента Украины на рассмотрение, после чего АП передаст свои выводы президенту. Затем Порошенко должен предоставить свой ответ на петицию.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подписал указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.

Отметим, что подобная процедура общения народа с президентом успешно работает в США. В Украине пока что самой популярной была петиция о свободном владении оружием.