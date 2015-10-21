Волонтёр батальона "Донбасс" вручила Корбану памятную награду за два переданных бойцам беспилотника

По традиции таким образом они благодарят тех, кто оказывает значительную помощь подразделению.

Кривовяз рассказала, что волонтёры, успешно реализовав несколько проектов помощи, открыли новый и очень сложный проект – сбор средств на покупку беспилотника батальону "Донбасс" для разведывательных целей.

"Мы уже думали о закрытии данного проекта и вдруг появился чудо-человек, который подарил нам беспилотник, и не один, а целых два крутых беспилотника – самых дееспособных. Кроме того, этот человек обучил наших ребят управлять этой машиной. Имя этого человека – Геннадий Корбан. Огромное спасибо от ребят и от всего украинского народа", – рассказала волонтёр.

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Помимо флага и "крещённых в боях" шевронов "Донбасса", Кривовяз вручила лидеру УКРОПа также памятную награду "Волонтёр Украины".

В свою очередь Корбан отметил, что давно уже перестал вести учёт и не может упомнить все волонтёрские центры и конкретные батальоны, которым помогал за последние полтора года он и вся днепропетровская команда.

"Мы эту работу начали делать ещё когда были в Днепропетровской обладминистрации – очень задолго до идеи создания партии УКРОП и каких-либо выборов. Мы первыми в стране начали это делать, создали соответствующие фонды, наполняли их и продолжаем наполнять. Оказываем адресную помощь. Поначалу мы её оказывали всем, потому что нуждались все – и армейские подразделения, и разведывательные. К нам шли все как в единственную инстанцию, которая может помочь: кому-то колёса, другим – аккумуляторы, бронежилеты и т.д. Не отказывали никому", – сказал глава политсовета УКРОПа.

По словам бывшего замглавы Днепропетровской обладминистрации (в бытность главой Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского), когда армия позже понемногу "пришла в чувства", днепропетровская команда стала помогать адресно батальонам территориальной обороны – подразделениям ДУК "Правого сектора".

По его словам, он с единомышленниками до сих пор оказывает им адресную помощь: "это и сухпайки на передовую, это вода (потому что воду армия не доставляет), это различные технические средства защиты и прочее".

"У нас есть отдельное производство, которое мы ещё давно наладили, – это беспилотники, сегодня мы делаем самые лучшие, но просто так в руки не даём – мы требуем, чтобы группа приехала, прошла обучение на нашем полигоне и тогда мы бесплатно даём беспилотники. Себестоимость одного – порядка 30-40 тысяч долларов", – рассказал Корбан.