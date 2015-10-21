Военные разминировали ЛЭП, которая питает насосную станцию канала "Северский Донец-Донбасс"

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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"Сегодня наши саперы разминировали территорию в районе высоковольтной линии электропередач, которая питает насосную станцию водопровода Донбасс–Северский Донец. Этот водопровод сегодня работает не на полную мощность, из-за чего жители Мариуполя, Авдеевки и других городов Донбасса имеют перебои с водой. После разминирования к работе приступят ремонтники", - рассказали в штабе.

Напомним, 20 октября в КП "Вода Донбасса" сообщили, что работников не допускают к ремонту этой линии электропередач, из-за чего Донецк и Мариуполь могут остаться зимой без воды.