Донецк, Мариуполь и Горловка могут остаться зимой без воды

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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"Ремонтные бригады КП «Компания «Вода Донбасса» по-прежнему не могут получить допуск для выполнения восстановительных работ на участке канала Северский Донец-Донбасс от насосной станции третьего подъема до балки Шумы", - подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что провести восстановительные работы на этом участке трубопровода необходимо как можно быстрее, поскольку от этого зависит стабильная работа канала в зимний период.

"Если эти работы не будут выполнены в ближайшее время, под угрозой окажется водоснабжение Донецка, Горловки, Макеевки и прилегающих населенных пунктов, а также Мариуполя", - сообщили в "Воде Донбасса".

До сих пор не получен допуск для выполнения восстановительных работ на линии электропередачи 110 кВ, от которой осуществляется электроснабжение комплекса насосных станций третьего подъема канала СДД.

Кроме того, сложной остается ситуация с водоснабжением поселка Еленовка. Более трех месяцев назад в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, от которой осуществляется электроснабжение водопроводной насосной станции.

Добавим, что боевики также не предоставили ОБСЕ информации об отводе тяжелого вооружения, хотя с сегодняшнего дня он должен был начаться на Дебальцевском направлении. В свою очередь украинские военные заявляют, что в районе Артемовска отвод танков завершен.