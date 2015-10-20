ВСУ завершили отвод танков на Артемовском направлении

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Это первый этап отвода танков сил АТО в связи с Минскими договоренностями. В ближайшее время планируется отвести артиллерийские системы и минометы", - сказано в нем.

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Передислокация происходила под контролем миссии ОБСЕ. Военная техника совершила марш в указанные районы, после чего представители миссии провели верификацию машин, в частности, сверили номера машин с заявленными ранее спискам.

"Украинская сторона придерживается Минских договоренностей и заинтересована в мирном решении конфликта. Однако отметим, что в случае нарушения мирных договоренностей российско-террористическими войсками, силы АТО готовы дать адекватный отпор", - подчеркивает оборонное ведомство.

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