Представитель СММ ОБСЕ: Боевики не предоставили данных об отводе вооружение

Об этом он сказал в интервью DW.

Отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляет контроль за отводом вооружений на Донбассе, однако пока не получила данных о ситуации вдоль всей линии разграничения.

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«В первой фазе мы начали наблюдать и проверять отвод танков и артиллерии со стороны Луганска. Там мы посетили места, где располагалась военная техника. Мы снова побывали там и установили, что вооружение, которое задекларировали стороны, действительно там было», - заметил Хуг.

По его словам, в ОБСЕ имеется информация с украинской стороны, а также «от Луганска», и представители миссии надеются получить данные по всей линии разграничения.

Хуг подчеркнул, что на основе полученных от сторон сведений о видах и количестве вооружения, которое отводится, а также маршруты отвода, СММ ОБСЕ сможет контролировать сам процесс отвода вооружений. «Только тогда будет происходить верификация базирования вооружений на складах или в местах сосредоточения», - подчеркнул Хуг. По его словам, со стороны «ДНР» такие данные пока не поступали.

Он напомнил, что согласно февральским договоренностям, в течение двух недель с обеих сторон должно быть отведено тяжелое вооружение. «Однако мы до сих пор видим, что по обеим сторонам линии разграничения остается тяжелое вооружение», - заявил Хуг и в качестве примера привел «Грады». По его словам, это означает, что обе стороны не выполняют договоренности, достигнутые в феврале этого года.

В то же время 20 октября Украина заявила о начале второго этапа отвода вооружений. По данным пресс-центра АТО, в этот период стороны должны отводить танки, а также артиллерийские орудия калибром до 100 мм и минометы калибром до 120 миллиметров включительно.