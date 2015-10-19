Обстрелянная из гранатомета квартира в Мариуполе принадлежала члену КПУ

Об этом сообщила пресс-служба КПУ.

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Отмечается, что граната попала в окно квартиры на 3-м этаже пятиэтажного дома в Приморском районе, неподалеку от Управления МВД Украины в Донецкой области и угодила в шкаф, заполненный домашними вещам и посудой.

Как сообщалось, 19 октября в Мариуполе неизвестные обстреляли дом из гранатомета.На месте происшествия возле дома правоохранители обнаружили использованный противотанковый гранатомет и еще один - приведенный в боеготовность. При этом здание повреждено, но пострадавших нет.

Напомним, ранее Рада официально запретила пропаганду коммунизма и нацизма в Украине. Согласно принятому закону, вся символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещены.