В Мариуполе неизвестные обстреляли дом из гранатомета (фото)

08:42, 19 октября 2015
Общество
4855 0

Около 5 утра 19 октября в милицию поступило сообщение о том, что в одной измногоэтажек по пр. Нахимова в Приморском районе Мариуполя произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.

Отмечается, что на месте происшествия возле дома правоохранители обнаружили использованный противотанковый гранатомет и еще один - приведенный в боеготовность. При этом здание повреждено, но пострадавших нет.

Читайте такжеВ Мукачево неизвестные обстреляли магазин из гранатомета (фото)

На данный момент боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258  «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter