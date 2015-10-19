В Мариуполе неизвестные обстреляли дом из гранатомета (фото)
08:42, 19 октября 2015Общество
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Около 5 утра 19 октября в милицию поступило сообщение о том, что в одной измногоэтажек по пр. Нахимова в Приморском районе Мариуполя произошел взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.
Отмечается, что на месте происшествия возле дома правоохранители обнаружили использованный противотанковый гранатомет и еще один - приведенный в боеготовность. При этом здание повреждено, но пострадавших нет.
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На данный момент боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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