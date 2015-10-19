В Мариуполе неизвестные обстреляли дом из гранатомета (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.

Отмечается, что на месте происшествия возле дома правоохранители обнаружили использованный противотанковый гранатомет и еще один - приведенный в боеготовность. При этом здание повреждено, но пострадавших нет.

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На данный момент боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.