Арестованного в Испании экс-министра финансов Колобова пытались освободить по поддельному письму ГПУ

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, ведомство предотвратило незаконное освобождение из-под стражи в Испании Колобова.

Как стало известно из письма Украинского бюро Интерпола в адрес Генпрокуратуры Украины, от компетентных органов Королевства Испания поступил запрос о предоставлении дополнительной информации в отношении Колобова. К запросу прилагалась копия письма за якобы подписью заместителя генерального прокурора Украины Юрия Столярчука, в котором говорится о том, что Колобов в уголовном производстве, открытом против него, имеет процессуальный статус свидетеля, а не подозреваемого. По информации компетентных органов Испании, данное письмо было предоставлено им защитниками Колобова.

Вместе с тем, данное письмо должностные лица Генеральной прокуратуры Украины не издавали и не подписывали, информация, которая содержится в нем относительно статуса Колобова, не соответствует действительности, и письмо является поддельным, подчеркнули в ГПУ.

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По факту подделки письма в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения и начато расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. ч. 1, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка и использование заведомо поддельного документа Генпрокуратуры.

В ведомстве напоминают, что Управление специальных расследований Главного следственного управления ГПУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству о подозрении бывшего министра финансов Украины Колобова в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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Поскольку бывший чиновник находится под стражей в Испании, Генпрокуратурой Украины 23 марта 2015 года был направлен запрос о выдаче (экстрадиции) Колобова в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Находясь в Испании, Колобов обращался в суд с просьбой о своем освобождении под залог. В связи с чем Генеральной прокуратурой Украины в компетентные органы Испании было немедленно направлено письмо относительно истинного процессуального статуса Колобова.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2014 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства по обвинению в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России.

По данным пресс-центра СБУ, производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением).

"В нарушение требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю. В. и другими высокопоставленными должностными лицами организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 миллиарда долларов США за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тысяч долларов США в пользу «VTB Capital plc» (дочерняя компания российского банка «ВТБ», г. Лондон) за размещение указанных государственных бумаг", - сообщал пресс-центр СБУ.

Кроме того, в октябре 2014 г. по материалам СБУ Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

30 октября СБУ объявила Колобова в розыск.