ГПУ до конца недели передаст в Испанию документы на экстрадицию Колобова - источник
Генеральная прокуратура Украины до конца недели передаст правоохранительным органам Испании документы на экстрадицию бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
"На конец недели планируется передача документов", - отметил собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, испанское информационное агентство Europa Press 4 марта проинформировало, что Колобова задержала Гражданская гвардия в Валенсии. Позже в МВД Украины подтвердили эту информацию.
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Колобов разыскивается Следственным управлением СБУ как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что задержанный Колобов жил в элитном испанском поселке, где коттеджи стоят до 10 миллионов евро.