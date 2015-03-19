ГПУ до конца недели передаст в Испанию документы на экстрадицию Колобова - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"На конец недели планируется передача документов", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, испанское информационное агентство Europa Press 4 марта проинформировало, что Колобова задержала Гражданская гвардия в Валенсии. Позже в МВД Украины подтвердили эту информацию.

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Колобов разыскивается Следственным управлением СБУ как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что задержанный Колобов жил в элитном испанском поселке, где коттеджи стоят до 10 миллионов евро.