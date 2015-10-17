В Закарпатской области пограничники выявили 12 мигрантов из Афганистана, Сирии и Ирака
13:49, 17 октября 2015Общество
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В Закарпатской области пограничники выявили 12 нелегальных мигрантов из Афганистана, Сирии и Ирака.
REUTERS
Как сообщает Государственная пограничная служба, нелегалы выявлены на контрольном посту «Нижние Ворота», на автодороге Берегово-Дедово и на контрольном посту «Лазещина».
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