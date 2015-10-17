В Закарпатской области пограничники выявили 12 мигрантов из Афганистана, Сирии и Ирака

В Закарпатской области пограничники выявили 12 нелегальных мигрантов из Афганистана, Сирии и Ирака.

Как сообщает Государственная пограничная служба, нелегалы выявлены на контрольном посту «Нижние Ворота», на автодороге Берегово-Дедово и на контрольном посту «Лазещина». Читайте такжеКлимкин: В будущем Киев должен быть готов проявить солидарность со странами ЕС в помощи беженцамИностранцев перевозили автомобилями к линии государственной границы, чтобы вероятно в дальнейшем незаконным путем помочь им попасть в страны ЕС.

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