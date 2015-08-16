На украинско-венгерской границе задержаны 15 нелегалов

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, группу незаконных мигрантов задержали вчера сотрудники Госпогранслужбы Украины и венгерские пограничники в результате обмена оперативной информацией в рамках проведения совместной операции «Граница-2015».

Читайте такжеЕвротоннель спасают от наплыва мигрантов с помощью полицейских и ограждений

Отмечается, что десять человек без документов задержали вечером пограничники отдела «Косино» Мукачевского отряда за 100 метров от границы с Венгрией. Среди задержанных 5 граждан Афганистана, 4 - Шри–Ланки и 1 гражданин Бангладеш.

Также вчера от венгерских пограничников была получена информация о задержании ими напротив этого участка границы еще 5 человек, предварительно - граждан Пакистана. Среди задержанных было двое мужчин, женщина и двое детей.

Всего с начала проведения операции «Граница-2015» было выявлено 652 незаконных мигрантов, 46 из них – дети.