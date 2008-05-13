Минэкономики распределило квоты на экспорт зерна

Комиссия по рассмотрению заявок на выдачу лицензий на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции и распределению квот на своем заседании 9 мая распределила квоты на экспорт ячменя и пшеницы.

Об этом сообщается на официальной сайте Министерства экономики.

Комиссия приняла решение о распределении объемов квот на экспорт зерна до 1 июля 2008 года.

Как сообщал УНИАН, предыдущее правительство (Виктора ЯНУКОВИЧА) ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,2 млн. тонн - пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 200 тыс. тонн, ячмень - 400 тыс. тонн, кукуруза - 600 тыс. тонн и рожь - 3 тыс. тонн.

Постановлением №271 от 28 марта 2008 года Кабмин продлил действие установленных до 31 марта квот на экспорт пшеницы (200 тыс. тонн), ячменя (400 тыс. тонн) и ржи (3 тыс. тонн) до 30 апреля.

Кабмин постановлением №418 от 23 апреля увеличил квоты на экспорт ячменя и пшеницы. Увеличена квота на экспорт ячменя на 500 тыс. тонн - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн; на экспорт пшеницы, смеси пшеницы и ржи на 1 млн. тонн - с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн. Кроме того, действие квот продлено до 1 июля.

25 апреля Министерство экономики начало регистрацию заявок на получение лицензий на экспорт зерновых, квота на экспорт которых увеличена и продлена до 1 июля 2008. Срок подачи заявок - 11 календарных дней.