Миграционная служба рассказала, граждане каких стран стали лидерами по получению статуса беженцев в Украине

ГМС подчеркнула, что статус беженцев получили 29 афганцев и 35 сирийцев / Фото УНИАН

Об этом сообщил начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько, передает "Украинская правда".

По его словам, в текущем году граждане Афганистана подали 357 обращений для получения статуса беженцев и защиты в Украине, граждане Сирии - 89. Получили статус 29 афганцев и 35 сирийцев.

Кроме того, 6 граждан России получили статус беженцев и защиту в Украине в январе-августе.

Читайте такжеУкраинские беженцы возвращаются из России на Донбасс

Всего в этом году с просьбой о получении статуса беженца обратились 62 россиянина, в 2014 году - 130 россиян. В целом с просьбой о предоставлении защиты в Украине в этом году обратились 906 иностранцев.

На постоянном проживании в Украине находится около 143 тысяч граждан России.

Стоит отметить, что в Украине проживают 2 тыс. 528 иностранцев, которые официально получили статус беженца, еще 563 иностранца получили дополнительную защиту в Украине.