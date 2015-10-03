Во Львовской области пограничники задержали 7 нелегалов из Ирака и Сирии

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, информацию о группе, которая попытается противоправно пересечь границу на участке отдела «Морозовичи», пограничники получили заранее. В ходе проверки полученной информации один из пограничных нарядов обнаружил группу лиц, которая двигалась в направлении линии границы. При приближении правоохранителей двое неизвестных пытались убежать, однако им не удалось. В результате задержаны 7 человек без документов. Во время собеседования они рассказали, что один из них - гражданин Сирии, остальные - граждане Ирака.

Также в ГПСУ добавили, что во время осмотра окружающей территории пограничники обнаружили 5 надутых камер от автомобильных колес. Вероятно, именно с их помощью нелегальные мигранты планировали попасть в Польшу, так как граница на участке отдела «Морозовичи» проходит по реке Западный Буг.

Кроме того, с помощью служебной собаки вблизи места задержания нелегалов был обнаружен человек без документов, который, вероятно, сопровождал иностранцев.

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Всех задержанных доставили в отдел пограничной службы. Гражданин Украины передан сотрудникам СБУ. А на граждан Ирака и Сирии составлен админпротокол. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.