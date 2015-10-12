Россиянин попросил статус беженца в Украине, опасаясь ареста в РФ за политические убеждения

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, мужчина приехал на территорию нашего государства поездом «Минск – Киев». Во время паспортного контроля он заявил, что хочет получить убежище в Украине. Житель Московской области рассказал, что в России его преследовали за политические взгляды в отношении Украины и ситуации, сложившейся на востоке нашей страны.

Читайте такжеРоссиянин, критиковавший Кремль, попросил политического убежища в Украине

По словам россиянина, он всячески поддерживает Украину и неоднократно заявлял об этом во время различных собраний на территории РФ. За такие действия на него и его близких оказывалось постоянное давление со стороны правоохранительных органов. Кроме того, мужчина убежден, что на территории России его могут обвинить в преступлениях, которых он не совершал, чтобы таким способом упрятать его за решетку.

В настоящее время россиянин передан представителям Государственной миграционной службы Украины в г Киеве для рассмотрения вопроса.