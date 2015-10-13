Военная прокуратура насчитала более 16 тысяч дезертиров

Об этом сообщил в эфире радио "Свобода" главный военный прокурор Анатолий Матиос. "Это не критическая масса, но этих фактов тысячи. Фактически, если 16 тыс. производств, то это уже 16 тыс. дезертиров. Кроме того, есть те предатели, которые предали Украину и остались на аннексированной территории Крыма – это и военные, и пограничники, МЧС, милиционеры. И СБУ – около 1700 человек", – рассказал Анатолий Матиос.

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При этом чиновник подчеркнул, что не приветствует озвучивания данных о количестве дезертиров. По его мнению, это "подрывает обороноспособность и патриотический дух остального населения".

В апреле этого года по данным Анатолия Матиоса, по статье "дезертирство" проходило 8652 военнослужащих. Тогда, по его словам, в целом были приняты процессуальные решения в отношении 11524 военнослужащих, совершивших самовольное оставление воинской части, дезертирство или уклонение от военной службы.