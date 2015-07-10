ГПУ просит Верховный суд арестовать 276 крымских судей, подозреваемых в госизмене

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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Как напомнили в ГПУ, следователями Управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство относительно совершения судьями судов Автономной Республики Крым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В мае этого года этим судьям направлены письменные сообщения о совершении преступления, отмечается в сообщении.