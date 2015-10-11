В День защитника Украины на зданиях будут вывешены государственные флаги.

Соответствующее распоряжение содержится в указе президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент подписал указ, согласно которому ежегодно в День защитника Украины (14 октября) предлагается органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям граждан устанавливать (вывешивать) государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

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Соответствующие изменения внесены в статью 3 Указа президента от 23 августа 2004 года № 987 "О Дне Государственного флага Украины".