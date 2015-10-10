Россия скупает политических сторонников в Европе, расходуя на это огромные деньги - Грицак

Как передает корреспондент УНИН, об этом Грицак сказал на пресс-конференции на базе центра подготовки СБУ в с.Пятихатки Киевской области.

"Я недавно встречался с партнерами, и мы знаем о том, что РФ скупает, скажем так, политических сторонников в Европе, расходуя на это огромные средства, пытаясь поставить Украину на колени... Россия сожгла всю свою агентуру влияния за границей. Это правда. И если проанализировать иностранные СМИ, то вы сможете увидеть, кто из политиков тех стран вопреки позиции государства активно выступает в защиту действий России, а мы потом просто анализируем трафики соединений", - заявил Грицак.

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Он отметил, что даже в Украине сейчас работают предприятия, которые не делают ничего для того, чтобы переориентировать рынки сбыта в РФ на какие-то друге регионы.

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"У нас есть масса важных людей, у которых есть бизнес в России или у которых есть бизнес, интегрированный с Россией. Мы видим, как РФ лоббирует свои интересы на территории Европы", - подчеркнул председатель СБУ.