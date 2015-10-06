Активисты сняли с высоты птичьего полета имение владыки Павла УПЦ МП (видео)
14:13, 06 октября 2015Общество
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"Автомайдан" приехал домой к владыке Украинской православной церкви (МП) Павлу.
automaidan.org.ua
Активисты "Автомайдана" сняли с воздуха имения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ее казначея епископа Бородянского Варсонофия.
Об этом на своей странице в Facebook написал Виталий Уманец, выложив соответствующую видеозапись.
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"Оцените, так сказать, "скромные кельи" московских попов", - говорится в его сообщении.
Ранее наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Московского Патриархата митрополит Павел записал обращение к общественности, где пожаловался на журналистов, которые "не дают прохода" на территорию Лавры митрополиту.
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