Скандальный владыка Павел УПЦ МП назвал журналистов "иродианами" и пригрозил им расплатой "сторицей" (видео)

Владыка обратился непосредственно к "журналистам "1+1" и "2+2", передает ТСН.

В 9-минутном видео владыка Павел обвинял представителей СМИ в рысканиях и пристальному вниманию к его персоне.

При этом митрополит вспомнил инцидент с дорогой машиной и убеждал в том, что он "законопослушный гражданин".

"Некоторые лица прицепились сначала за машины, которые вроде бы имеют какое-то значение для жизни человека. Имеют только для передвижения", - выразил свое убеждение пассажир элитного Mercedes S-класса.

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Кроме того, обращаясь к работникам СМИ, митрополит Павел неоднократно называл журналистов "иродианами" и пригрозил им расплатой "сторицей". Стоит отметить, что митрополит вспомнил историю журналистки, которая потеряла двух детей и назвал это "чудом", заявив, что "Господь не удостоил ее стать матерью".

Кроме журналистов, от митрополита досталось и правоохранителям как нынешним, так и их предшественникам.

"Зная менталитет наших слуг - милиционеров, особенно последних (не всех, не могу я всех судить), я вышел, чтобы сказать, что я ничего не нарушил", - заявил владыка Павел.

На протяжении всего видео наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры убеждал, что стал для кого-то "камнем преткновения", именно поэтому на него ведется журналистская охота.

Ранее УНИАН сообщал, что патрульная полиция в Киеве остановила автомобиль Mercedes-Benz S-class настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла за нарушение правил дорожного движения, однако составить протокол полицейским не удалось.

Священнослужитель не дал полицейским пообщаться с водителем и составить протокол о нарушении. Настоятель Лавры посоветовал сотруднику полиции "подумать о душе" и сходить в церковь, а затем делать ему замечания.