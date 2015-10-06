В аэропорту "Борисполь" сегодня начинает работать новая полиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, 80 полицейских будут работать в четыре смены - по 20 правоохранителей в каждой. Их задача – охрана общественного порядка в терминале Д, на привокзальной площади и работа на трассе Киев – Борисполь.

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По данным пресс-службы, в терминале Д для работников патрульной службы оборудованы комната для Дежурной части и комната для отдыха. В составе смены будут находиться два автопатруля. Один из них будет объезжать привокзальную площадь и контролировать, чтобы водители не припарковывали машины в неустановленных местах. Второй – охранять трассу Киев – Борисполь, говорится в сообщении.

Кроме того, 6 октября стартует набор кандидатов в патрульную службу г. Борисполя и Бориспольского района. Анкеты все желающие смогут подать в Бориспольском доме культуры, вул. Совхозной, 1, подчеркнули в пресс-службе.