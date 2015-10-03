В Черновцах стартовал набор в новую патрульную полицию

В Черновцах начался прием анкет кандидатов в новую патрульную полицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, пункт приема анкет в новой патрульной полиции работает до 26 октября в здании Черновицкого областного центра эстетического воспитания «Юность Буковины» (ул. Героев Майдана, 5).

Как подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения в Черновцах пункта приема анкет кандидатов на службу, оснащение новых правоохранителей Буковины и зарплата будут отвечать уровню их столичных коллег.

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Глава МВД отметил, что для новой патрульной службы областного центра наберут 340 полицейских. Прием анкет продлится до 26 октября, после чего начнется процесс обучения тех кандидатов, которые пройдут процедуру отбора.

На улице Черновцов новые патрульные полицейские выйдут где-то в феврале-марте следующего года.