На военных складах начали выдачу зимней одежды для бойцов ВСУ - Лысенко
На военных складах начали выдачу зимней одежды для личного состава Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Военные склады начали выдачу теплых униформы нового образца. Все размеры одежды есть в наличии – формы достаточно, чтобы обеспечить всех бойцов. Выдача вещей происходит по справедливости – от передовой, в тыл. Кроме теплых штанов и курток, военнослужащие получают зимнее нательное белье, носки и спальные мешки", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак, 1 октября, заявил, что в этом году на 100% создан запас зимней одежды для военнослужащих.
По его словам, военные перейдут на зимнюю форму одежды 15 октября.