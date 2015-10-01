Полторак уверяет, что для военных уже сформирован 100-процентный запас зимней одежды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак объявил сегодня во время коллегии Министерства обороны в Киеве.

"Впервые сформирован запас зимней одежды, который позволит в полном объеме обеспечить личный состав... до 15 октября мы должны перейти на зимнюю форму одежды. Эти небольшие проблемы, которые есть, за 15 суток должны решить. Для проверки готовности к зиме мной будут отправлены рабочие группы в войска", - сказал министр.

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Также Полторак отметил, что обеспечение военных в зоне АТО системами обогрева выполнено на 99% и в течение 10 дней будет завершено полностью. Также министр обороны отметил, что создан трехмесячный запас котельного топлива.

Одновременно Полторак подчеркнул необходимость ускорения поставки в войска отдельных видов имущества.