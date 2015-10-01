Блокада Крыма: "Азов" занял блокпост "Чонгар" на админгранице с полуостровом

Об этом заявил координатор полка "Азов" по вопросам блокады Крыма Сергей Филимонов, передает "112 Украина".

"Прибыло нас 16 человек, утром будут прибывать еще люди. Заняли только точку "Чонгар", планируем в дальнейшем занимать все 3 блокпоста", - отметил он.

"Очередей нет, фур вообще нет. Пропускают легковые машины без проблем, предварительно проверяя документы. Обстановка спокойная. Будем находиться здесь сколько надо, будем следить за ситуацией, и по возможности, влиять на нее", - заявил Филимонов.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.