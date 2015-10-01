Блокада Крыма: "Азов" занял блокпост "Чонгар" на админгранице с полуостровом
Активисты гражданского корпуса "Азов" присоединились к блокаде Крыма.
Об этом заявил координатор полка "Азов" по вопросам блокады Крыма Сергей Филимонов, передает "112 Украина".
"Прибыло нас 16 человек, утром будут прибывать еще люди. Заняли только точку "Чонгар", планируем в дальнейшем занимать все 3 блокпоста", - отметил он.
"Очередей нет, фур вообще нет. Пропускают легковые машины без проблем, предварительно проверяя документы. Обстановка спокойная. Будем находиться здесь сколько надо, будем следить за ситуацией, и по возможности, влиять на нее", - заявил Филимонов.
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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.
Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.