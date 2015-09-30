СБУ изъяла из поезда на Москву 100 киллограмов янтаря, военное оборудование и ювелирные изделия (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра правоохранители изъяли из них шесть мешков янтаря весом 100 килограммов, два комплекта оборудования для управления военными и гражданскими самолетами стоимостью свыше 100 тыс. долл., почти 30 килограммов золотых и серебряных ювелирных изделий и запасные части к бытовой технике.

Читайте такжеВ Ровно милиционеры во время обыска автомобиля изъяли почти 150 килограммов янтаря

«Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, по результатам которых будет принято решение об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают лиц, в том числе среди поездной бригады, причастных к организации контрабандного канала.