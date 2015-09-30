СБУ изъяла из поезда на Москву 100 киллограмов янтаря, военное оборудование и ювелирные изделия (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках спецоперации провели в депо "Киев-Пассажирский" проверку международного пассажирского поезда Киев-Москва, во время которой обнаружили тайники в нишах вагонов.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра правоохранители изъяли из них шесть мешков янтаря весом 100 килограммов, два комплекта оборудования для управления военными и гражданскими самолетами стоимостью свыше 100 тыс. долл., почти 30 килограммов золотых и серебряных ювелирных изделий и запасные части к бытовой технике.
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«Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, по результатам которых будет принято решение об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.
Правоохранители устанавливают лиц, в том числе среди поездной бригады, причастных к организации контрабандного канала.