Словаки задержали рекордную контрабанду янтаря, которую прозевали закарпатские таможенники

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на словацкий портал sme.sk.

42-летний водитель и его пассажир – гражданин Венгрии на автомобиле со словацкими номерными знаками в 22 упаковках перевозили янтарь.

«Они задекларировали, что не перевозят товар, однако, служебная собака в салоне автомобиля вела себя нестандартно. При углубленном осмотре был обнаружен тайник», – сообщает пресс-секретарь отделения таможенной службы в Михаловцах Екатерина Балогова.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинские пограничники 31 июля ночью в пункте пропуска «Шегини» на Львовщине помешали очередной попытке вывоза из Украины 150 килограммов необработанных камней янтаря.