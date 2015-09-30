Пасынку Фирташа Калиновскому объявили подозрение в нарушении ПДД, которое привело к гибели людей

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Прокуратура согласовала подозрение. Поэтому Сергею Калиновскому, который долгие 8 лет скрывался от правосудия, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК "Нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти нескольких человек", - сообщил Шевченко.

Он отметил, что Калиновский сейчас находится в изоляторе временного содержания, а следователи готовят ходатайство для избрания подозреваемому меры пресечения.

"А если бы пасынок Фирташа тогда, в 2007-м, не бегал бы от следствия благодаря содействию влиятельных защитников, то может уже и вышел бы на свободу, отбыв наказание за две загубленные жизни. А так - только теперь правосудие настигает. Только же все равно в суде адвокаты попытаются убедить судей, что их клиент смертельно болен и ему нельзя в СИЗО", - отметил Шевченко.

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В свою очередь, в пресс-службе МВД напомнили, что 29 сентября патрульная полиция Киева задержала Калиновского за то, что он ехал по встречной полосе. Водителя-нарушителя доставили сначала в больницу, а потом – на допрос к следователю в Министерство внутренних дел.

Сейчас Калиновский задержан и находится в одном из изоляторов временного содержания. Решается вопрос избрания относительно него меры пресечения.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, авария при участии Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5.00 утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2007 года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП.

Ночью 29 сентября 2015 года в Дарницком районе Киева Калиновский был задержан.