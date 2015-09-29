В МВД объяснили, как полицейским удалось выяснить личность экс-пасынка Фирташа Калиновского

Патрульные полицейские выяснили с помощью сети Интернет личность задержанного Сергея Калиновского по фотографии, которую он разместил на своей странице в Facebook.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

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Шевченко ссылается на фото Калиновского на Пейзажной аллее и отмечает: «Это фото на фоне цветущей магнолии вместе с светской львицей Татьяной Лойко размещено Сергеем Калиновским в своей соцсети на ФБ сыграло злую шутку с беглецом, который долгие 8 лет скрывался от правосудия, - именно по нему патрульные полицейские идентифицировали правонарушителя».

Шевченко сообщил, что Калиновского «задержал ночью экипаж № 207 из 2-й роты 2-го батальона Патрульная полиция Украины за движение по встречной полосе в Дарницком районе».

«Из документов Калиновский предъявил только свидетельство о регистрации Porshe Cayene на имя Татьяны Лойко. Других документов не показывал. Симулировал ухудшение здоровья. Пока его возили в больницу, другой патруль погуглил фамилию владелицы джипа и нашел это фото с Калиновским. Хотя его все равно отвезли бы в райотдел как злостного нарушителя без документов», - отметил Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2007 года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП.