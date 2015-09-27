В СБУ прокомментировали взрыв в Одессе: говорят о мести

В Службе безопасности Украины не исключают, что сегодняшний взрыв у здания Одесского управления Службы безопасности совершила диверсионная группа как месть за активное выявление и задержание сепаратистов и диверсантов в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Не исключено, что преступление совершила специально заброшена диверсионная группа, а также не исключено, что это - месть за то, что в течение весны-лета этого года Служба безопасности значительно усилила работу в этом регионе, и практически зачистила его от диверсантов и сепаратистов", - отметили в СБУ, добавив, что для расследования преступления в Одессу выехала следственно-оперативная группа из центрального аппарата СБУ.

Как сообщал УНИАН, около 5.00 27 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в центральной части Одессы неизвестные привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, расположенном по ул. Еврейской, 43.

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По предварительным данным, в 4-этажном доме «сталинской постройки», в котором располагается региональное управление СБУ, выбиты окна, повреждены двери, стены здания. Кроме того, серьезно пострадали дома в прилегающих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места ЧП, а также припаркованные рядом автомобили.