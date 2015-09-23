Россия собралась строить еще одну крупную военную базу вблизи границы с Украиной

Как сообщает Reuters, об этом свидетельствуют правительственные документы и люди, работающие на месте будущего строительства.

Отмечается, что база будет расположена на окраине небольшого города Богучар, восточнее еще одной строящейся части в Белгородской области, но также близка к границе с Луганской областью Украины.

Согласно документам, российское Минобороны намерено превратить старое армейское хранилище в Богучаре Воронежской области в крупную базу с десятками зданий и специальных сооружений, в которой будут базироваться более 1 300 единиц боевой техники.

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"Новая база с более чем десятком казарм для 5 210 военных, артиллерийскими складами, лазаретом, бассейном и огромным учебным комплексом, расположится в 45 километрах от украинской границы", - говорится в сообщении.

По данным информагентства, российское министерство планирует отправить на базу мотострелковую бригаду из Нижнего Новгорода, так же как и войска радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщает информагентство, в войсковой части в Богучаре один из солдат сказал, что некоторые военные уже прибыли. "Ребята из Нижнего Новгорода уже здесь", - сказал он, отказавшись назвать свое имя.

Однако охрана базы не пропустила журналистов на территорию части, а командир базы поговорить отказался.

"Строительства на территории базы: только недостроенное здание и еще одна обветшалая казарма. Десятки машин с военными, включая военные грузовики, ездили по дороге, ведущей к армейскому хранилищу. Дорога была исполосована следами танковых гусениц", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы в российском поселке Сотоли.