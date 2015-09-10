СМИ: Россия строит огромную военную базу на границе с Украиной (фото)

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Согласно плану строительства, на базе будет склад для боеприпасов, казармы для нескольких тысяч солдат, что может "свидетельствовать о том, что Кремль готовит затяжное противостояние с Киевом".

На базе будет свой бассейн, каток и парикмахерская.

На этой неделе рабочие уже начали возводить ограждение по периметру базы: обгораживают 300 га в кукурузном поле.

Издание напоминает, что именно на этом месте в апреле прошлого года стоял временный лагерь российской армии, когда в Украине было обострение военной ситуации в АТО. Тогда там базировались боевые вертолеты Ми-24.

Тогда НАТО обвинило Россию в использовании импровизированных баз для отправки солдат и оборудования в Украину.

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Согласно тендерной документации, Минобороны РФ намерено построить в 25 километрах от украинской границы девять бараков за 3500 солдат, склады для ракет, артиллерийского вооружения и боеприпасов общей площадью более 6000 кв. м.

Журналисты установили, что стройка ведется около поселка Сотоли, но строители вынудили их покинуть место работ, обвинив в шпионаже для Украины.

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Согласно документам, которыми располагает издание, завершение первого этапа – проектирования – и начало строительства планируется на апрель 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Россия планирует разместить в Беларуси авиационную базу для охраны границ.