СМИ: Россия строит огромную военную базу на границе с Украиной (фото)
Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.
Согласно плану строительства, на базе будет склад для боеприпасов, казармы для нескольких тысяч солдат, что может "свидетельствовать о том, что Кремль готовит затяжное противостояние с Киевом".
На базе будет свой бассейн, каток и парикмахерская.
На этой неделе рабочие уже начали возводить ограждение по периметру базы: обгораживают 300 га в кукурузном поле.
Издание напоминает, что именно на этом месте в апреле прошлого года стоял временный лагерь российской армии, когда в Украине было обострение военной ситуации в АТО. Тогда там базировались боевые вертолеты Ми-24.
Тогда НАТО обвинило Россию в использовании импровизированных баз для отправки солдат и оборудования в Украину.
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Согласно тендерной документации, Минобороны РФ намерено построить в 25 километрах от украинской границы девять бараков за 3500 солдат, склады для ракет, артиллерийского вооружения и боеприпасов общей площадью более 6000 кв. м.
Журналисты установили, что стройка ведется около поселка Сотоли, но строители вынудили их покинуть место работ, обвинив в шпионаже для Украины.
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Согласно документам, которыми располагает издание, завершение первого этапа – проектирования – и начало строительства планируется на апрель 2016 года.
Как сообщал УНИАН, Россия планирует разместить в Беларуси авиационную базу для охраны границ.