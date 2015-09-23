Инцидент у Харьковского горсовета квалифицировали как хулиганство и сопротивление властям

Милиция расследует инцидент у Харьковского горсовета по двум статьям.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь ГУ МВД Харьковской области Оксана Калмыкова.

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"Пока никто не задержан, однако сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы установить людей, которые принимали участие в данных происшествиях, и, естественно, они в обязательном порядке будут привлечены к ответственности. На сегодняшний день предварительно их действия квалифицированы следственными органами по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), и ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов) УК Украины", - заявила Калмыкова.

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Ранее сегодня сообщалось, что неизвестные люди в балаклавах проводят акцию у дома народного депутата, экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове. Пикетчики одеты в камуфляж и держат флаги с символикой батальона "Азов". Они повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор. Также они метали взрывпакеты и файеры.