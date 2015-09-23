Атаковавшие дом Добкина ворвались в здание Харьковского горсовета, произошли стычки с милицией (фото)

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы находимся у Харьковского горсовета, где сейчас проходит сессия. Накануне в помещение Михаила Добкина приехало более двухсот человек в балаклавах. Сейчас пришли к зданию горсовета и потребовали, чтобы к ним вышел Геннадий Кернес.

Произошло несколько кротких столкновений между милицией и людьми в балаклавах. Несколько минут назад кто-то пустил слезоточивый газ. Вход в горсовет окружен плотным кордоном милиции. Ребята отошли буквально на 20 м. Никаких конкретных требований пока люди в балаклавах не выдвигают, однако находясь у дома Добкина, они сказали, что их задача выбросить из города Добкина и сделать так, чтобы Кернес не стал мэром Харькова", - рассказала корреспондент.

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Как сообщает харьковский журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook, люди в масках ворвались в здание Харьковского горсовета, где пробыли минуты три. "Побуянили у приемной Кернеса - разбили телефон - и вышли. На выходе сцепились с милицией. Вроде как - побили одного из сотрудников. После - сели в несколько автобусов и уехали", - написал журналист.

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Ранее сообщалось, что активисты проводят акцию у дома народного депутата, экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове.Пикетчики одеты в камуфляж и держат флаги с символикой батальона "Азов". Они повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.

Кроме того, митингующие закрасили окно белой краской, откуда выглядывал охранник.