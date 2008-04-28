Украина и Россия определили 10 приоритетов сотрудничества (список)

Правительства Украины и России определили 10 приоритетных направлений стратегического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что эти приоритеты определены в документах (двух протоколах - УНИАН), подписанных сегодня в ходе 3-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительства определи 10 приоритетов.

Первый приоритет деятельности двух правительств состоит в создании совместного торгового пространства с учетом норм и правил Всемирной организации торговли.

Второй приоритет - переход к строительству стратегического сотрудничества в газовой сфере. «Это подписание стратегических долгосрочных соглашений о поставках природного газа в Украину и осуществление транзита российского природного газа через территорию Украины. Лучше бы, чтобы это соглашение было подписано на 10 и более лет, чтобы мы видели, насколько перспективно и прогнозировано друг для друга мы движемся», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Третьим приоритетом в отношениях с Россией Ю.ТИМОШЕНКО назвала сотрудничество в области атомной энергетики. «Тут приоритеты делятся на две части. Это наше сотрудничество по продлению ресурса действующих АЭС и строительство новых АЭС», - подчеркнула премьер, отметив, что еще один приоритет в этой области – сотрудничество в системе производства ядерного топлива, что касается и совместного освоения месторождений урана и циркония, а также участие Украины в деятельности международного центра по обогащению урана.

Еще одним приоритетом Ю.ТИМОШЕНКО назвала производственную кооперацию.

Кроме того, по ее словам, приоритетным является сотрудничество Украины и РФ в области авиастроения. «Но не просто реализация совместных проектов, а интеграция российского ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и украинских авиастроительных предприятий. То есть, мы говорим о том, что у нас есть все основания провести переговоры об объединении интеллектуальной собственности производственной кооперации и совместно освоить мировые рынки по производству тех самолетов, которые сегодня нужны миру», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она назвала приоритетом сотрудничество Украины и России в космической промышленности. «Речь идет о создании единого навигационно-временного пространства на базе системы ГЛОНАСС», - подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, приоритетным в сотрудничестве двух стран является создание логистических центров, в том числе в странах, граничащих с Украиной и Россией. «В том числе речь идет о Польше, Венгрии и Словакии», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также приоритетами в отношениях Украины и РФ определены совместная деятельность по обеспечению мореплавания, защите транспортного сообщения в Керченском проливе и Азово-Черноморском бассейне. «Один из таких предметов – строительство транспортного перехода – это то, о чем мы договорились, и должны начать разрабатывать (соответствующую документацию - УНИАН) в ближайшие дни», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Еще одним приоритетным направлением деятельности Украины и России определено создание до 1 августа программы сотрудничества относительно развития нанотехнологий.