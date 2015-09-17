Автомобили путинской "гуманитарки" для Донбасса пересекли границу с Украиной

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

"На двух пунктах пропуска "Матвеев-Курган" и "Донецк" завершилось таможенное оформление гуманитарного груза в установленном порядке. Все машины пересекли границу, часть из них начала движение в сторону Донецка, другие - в сторону Луганска", - уточнил собеседник агентства.

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Отмечается, что колонна разделилась примерно на две равные части после выхода из Донского спасательного центра в пути следования к государственной границе.

Как сообщал УНИАН, в МЧС РФ уверяют, что более 100 автомобилей везут свыше 1,2 тыс. тонн гуманитарных грузов: продукты питания, в том числе консервы, мука, крупы и чай, а также учебная литература.