Жебривский заявляет, что Широкино и Пески не подлежат восстановлению

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время встречи с послом Дании, сообщает Новости Донбасса.

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По словам председателя ДонОВГА, 14 и 15 сентября боевики незаконной группировки "ДНР" возобновили обстрелы. Так, за сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный и один мирный житель в поселке Марьинка.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.