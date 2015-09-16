Жебривский заявляет, что Широкино и Пески не подлежат восстановлению
12:49, 16 сентября 2015Общество
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Прифронтовые поселки Широкино и Пески Донецкой области не подлежат восстановлению. На их месте легче построить новые населенные пункты.
Широкино @OSCE_SMM
Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время встречи с послом Дании, сообщает Новости Донбасса.
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По словам председателя ДонОВГА, 14 и 15 сентября боевики незаконной группировки "ДНР" возобновили обстрелы. Так, за сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный и один мирный житель в поселке Марьинка.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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