За сутки боевики совершили 9 провокационных обстрелов позиций сил АТО, сегодня утром - тишина

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, пророссийские бандформирования продолжали одиночные обстрелы украинских позиций. Однако в основном это был хаотичный и провокационный огонь.

Так, почти в 19 часов в районе поселка Крымское, что на Луганщине, по нашему опорному пункту работал вражеский снайпер.

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А около 21 и 23 часа, на Артемовском направлении, по силам АТО в населенном пункте Рассадки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

В целом, на протяжении прошлых суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие.

А уже сегодня, 16 сентября с полуночи и до 6 утра, вдоль линии разграничения сохранялась тишина.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встречи контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.