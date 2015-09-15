Участвовавшие в перестрелке в Мукачево бойцы "Правого сектора" странным образом умирают - Москаль

Об этом заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает «112 Украина».

"Находятся в Покровском районе (Днепропетровская область – УНИАН), почему их не берут, вы меня спрашиваете? Это вопрос не ко мне, это вопрос к правоохранительным органам... Так как их ищут, то они своими действиями, там уже в живых осталось несколько человек, они что-то там странным образом умирают один за другим", - заявил он.

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Москаль также заявил, что в смертельном ДТП, которое произошло в Днепропетровской области, погибли бойцы "Правого сектора", которые участвовали в событиях в Мукачево.

"Это действительно те лица, которые принимали участие в стрельбе, я не знаю стреляли ли они, не стреляли, а то, что они принимали участие - это 100% их вина, ну разве что посмертно может установить Генпрокуратура, которая ведет данное расследование. О том, что они находятся в Покровке, на базе ПС, я озвучивал, и это, кстати, подчеркнули спикеры ПС, они это не опровергали, а подтверждали, что они там находятся", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля ВР создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.