В милиции заявляют, что их заставляют фальсифицировать материалы стрельбы в Мукачево - нардеп

На одном из сайтов опубликовали открытое письмо сотрудников Управления уголовного розыска УМВД Украины в Закарпатской области, адресованное народному депутату, члену ВСК Верховной Рады Украины по расследованию событий 11 июля 2015 года Мосийчуку И.В., послу США Джеффри Р. Пайетту и СМИ, о непосредственной причастности руководства МВД и управления в Закарпатской области к стрельбе, сокрытия и уничтожения доказательств их причастности, передает Мукачево.net.

На это уже отреагировал депутат, лидер Единого Центра Виктор Балога и обратился к Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с просьбой уделить соответствующее внимание фактам, которые были обнародованы.

Свое нежелание сотрудничать с другими членами ВСК-выходцами из Закарпатья оперативники объяснили чрезвычайно близкими отношениями начальника Мукачевского ГО УМВД Шимоняка и народного депутата Пацкана, которые являются кумовьями и близкими друзьями, как и собственно Лунченко с ранее судимым лидером хустского ОЗУ Шимони («Ника»), что непосредственно контролирует контрабанду подакцизных товаров в Румынию.

Кроме того, люди последнего под руководством Роберта Борка (был осужденным за избиение милиционера) на стороне Г.Ланьо участвовали в перестрелке в комплексе «Антарес». Как указано оперативниками, поручение помочь М.Ланьо (Блюку) оружием и людьми давал член ВСК В.Лунченко.

Балога считает, что такая информация также должна быть проверена, поскольку может иметь значение в исследовании тех событий.

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Кроме того, руководители милиции регулярно получали информацию о имеющемся тяжелом вооружении у представителей "Правого сектора", их маршрутах передвижения, в том числе 11 июля 2015 года, других данных, полученные в результате оперативно-технических мероприятий, однако никаких мер они не предпринимали.

Заявители четко указывают на то, что полученные оперативные сведения срочно докладывались руководству УМВД. Известно, что на обоих руководителей оперативных подразделений УМВД (Руснак И. – начальник Управления ОТЗ и Мошак В. – начальник Управления ОС) со стороны руководства оказывается давление и их заставляют уничтожать ряд оперативных материалов. Отмечается, что не случайно их обоих срочно отправили в отпуск.

Авторами обращения приводятся конкретные телефоны и указывается их принадлежность абонентам, анализ которых позволит подтвердить факт попытки руководителей среднего звена дозвониться к начальнику УМВД Шаранича С. и сообщить о факте выезда вооруженных пулеметами и гранатометами представителей "Правого сектора", их проезд автодорогой международного значения в т.ч. через стационарные посты ГАИ. Но Шаранич С. сознательно не поднимал трубку и не отвечал ни на какие сообщения, которые ему посылались.

Все указанное должно быть подтверждено путем допросов причастных лиц и их объяснений, распечатками трафика их телефонов, объяснений офицеров дежурной части УМВД и работников приемной УМВД, отмечает Балога.

Требуют изучения и оценки также действия начальника Управления ОС УМВД Мошака В., относительно передачи оперативных видеоматериалов по событиям в Мукачево с ограниченным грифом Шараничу С, которые тот в дальнейшем передал народному депутату Украины Найему, и тот опубликовал их в открытом доступе. Нарушение режима секретности может доказать соответствующая экспертиза, которой будет доказано, что съемки, которое проводили оперативники и видео, опубликованное Найемом, являются идентичными.

Кроме того, особое беспокойство вызывает информация о том, что руководство УМВД дало команду уничтожить видео, сделанное в ходе выполнения оперативного видеонаблюдения места событий 11 июля 2015 года. На нем были зафиксированы вооруженные члены ОПГ Блюка, которые беспрепятственно приезжали и уезжали с комплекса «Антарес». Но это видео руководство УМВД под угрозой увольнения работников, которые его выполняли, приказало уничтожить.

Поэтому нардеп просит Шокина уделить соответствующее внимание указанным фактам и обеспечить полноту расследования, которое осуществляют следователи Генеральной прокуратуры Украины с учетом информации, обнародованной оперативниками.

"Считаю, что отвечать за смерти и увечья людей в г.Мукачево 11 июля 2015 года должны не только непосредственные исполнители этого преступления, но и все, кто преступил закон, способствовал этому или побуждал к этому других", - подчеркнул Балога.