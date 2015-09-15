В Волновахе возобновили вещание украинские каналы
В Волновахе Донецкой области восстановили аналоговое вещание украинских телеканалов.
Теперь жители прифронтового района на юге Донецкой области могут смотреть телеканал «До ТеБе» и Первый национальный, передает ДоТБ.
Отмечается, что благодаря помощи литовских коллег, Концерн телевидения и радиовещания установил новые передатчики на телевышке в Волновахе.
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Теперь телеканал «До ТеБе» Донецкой областной государственной телерадиокомпании в Волновахском районе, граничащим с Донецком, можно смотреть на 30 аналоговом канале.
Кроме того, там же на 12 канале доступен эфир Национальной телекомпании Украины.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году для восстановления вещания украинских телеканалов на оккупированных территориях Польша бесплатно предоставила Украине девять аналоговых передатчиков. Кроме передачи сигнала украинских каналов передатчики могут также глушить частоты каналов сепаратистских.
С начала вторжения российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Нацсовет по телерадиовещанию и эксперты рынка неоднократно отмечали, что транслируемая по телевидению и радио российская пропаганда крайне негативно отображается на информационной безопасности страны.