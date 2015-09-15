В Волновахе возобновили вещание украинские каналы

Теперь жители прифронтового района на юге Донецкой области могут смотреть телеканал «До ТеБе» и Первый национальный, передает ДоТБ.

Отмечается, что благодаря помощи литовских коллег, Концерн телевидения и радиовещания установил новые передатчики на телевышке в Волновахе.

Читайте такжеЛатвия поможет Украине возобновить вещание телеканалов на востоке

Теперь телеканал «До ТеБе» Донецкой областной государственной телерадиокомпании в Волновахском районе, граничащим с Донецком, можно смотреть на 30 аналоговом канале.

Кроме того, там же на 12 канале доступен эфир Национальной телекомпании Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году для восстановления вещания украинских телеканалов на оккупированных территориях Польша бесплатно предоставила Украине девять аналоговых передатчиков. Кроме передачи сигнала украинских каналов передатчики могут также глушить частоты каналов сепаратистских.

С начала вторжения российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Нацсовет по телерадиовещанию и эксперты рынка неоднократно отмечали, что транслируемая по телевидению и радио российская пропаганда крайне негативно отображается на информационной безопасности страны.