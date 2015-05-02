В трех городах Донетчины возобновили вещание украинских каналов
11:56, 02 мая 2015Общество
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В трех городах Донецкой области с помощью военнослужащих возобновили вещание украинских каналов.
Иллюстрация / slon.ru
Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, вещание украинских телевизионных каналов запустили в Славянске, Краматорске и Артемовске.
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Військові допомогли запустити мовлення українських телевізійних каналів на Слов’янськ, Краматорськ та Артемівськ
— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2015
Напомним, ранее в Славянске на горе Карачун начали восстанавливать телебашню.
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