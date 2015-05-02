В трех городах Донетчины возобновили вещание украинских каналов

11:56, 02 мая 2015
Общество
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В трех городах Донецкой области с помощью военнослужащих возобновили вещание украинских каналов.

/ slon.ru

Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, вещание украинских телевизионных каналов запустили в Славянске, Краматорске и Артемовске.

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Напомним, ранее в Славянске на горе Карачун начали восстанавливать телебашню.

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