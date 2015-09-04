Стало известно, кто возглавит харьковскую полицию

Мельника в Харькове представил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич.

По словам Авакова, Мельнику 26 лет, он закончил Киевский транспортный университет, 8-кратный чемпион Украины по гребле на байдарке.

Аваков заверил, что Мельник был одним из лучших киевский патрульных, участвовал в вооруженных задержаниях.

Выступая перед новыми харьковскими патрульными, Аваков отметил, что они выйдут на первое патрулирование 26 сентября.

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Напомним, что 2 сентября Кабинет министровпринял решение о создании центрального органа исполнительной власти - Национальной полиции.

"Согласно закону о полиции, Кабинет министров сегодня принимает решение о создании центрального органа исполнительной власти, который подчиняется МВД, а именно: сегодня в Украине официально создается Национальная полиция", - сказал он.

Ранее Аваков заявлял, что 26 сентября полиция появится в Харькове; в декабре – Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде и Мукачево, Луцке и Хмельницком; до конца года начнутся конкурсы в Тернополе, Херсоне, Черновцах, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Полтаве, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Ривне, Черкассах, Кировограде, Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.

Также начнется формирование дорожной полиции, которая сначала появится на трассе между Киевом и Житомиром, потом на трассе Киев-Львов и Киев-Харьков.

Кроме того, параллельно должны сформировать новую систему участковых милиционеров, которых перенаберут и переподготовят.